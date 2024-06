Letzter Tag: Sensoren übernehmen Flugwetterdienst

Protest aus Salzburg wurde in Wien bisher nicht erhört

Seit Jahren kämpft Salzburg schon gegen die drohende Absiedelung. Es gibt Landtagsbeschlüsse, parlamentarische Anfragen und All-Parteien-Anträge. Die SPÖ-Abgeordnete Sabine Klausner legte jetzt noch mit einer Landtagsanfrage nach. Die Gewerkschaft vida will sogar klagen. Auch aus dem Büro von Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) kommt Kritik. Doch das Verkehrsministerium blieb dabei: Fünf Kollegen siedeln ab. Der Flughafen will nun genau beobachten, ob es Qualitätseinbußen gibt.