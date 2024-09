Gewinnen zum Kinostart von „Megalopolis“

Mitmachen & gewinnen

Zum Kinostart verlosen wir nun nicht nur 1x2 Kinotickets, sondern auch eine edle El Paso Armbanduhr von Holzkern, inspiriert von der Natur und gefertigt aus hochwertigen Materialien wie Holz und Stein. Diese stilvolle Uhr wird nicht nur Ihren Alltag verschönern, sondern erinnert auch an die Zeit, die in der Stadt New Rome in „Megalopolis“ von entscheidender Bedeutung ist. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen, und schon machen Sie mit. Teilnahmeschluss ist der 26. September, 09:00 Uhr. Viel Glück!