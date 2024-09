Einigung mit privatem Betreiber steht kurz bevor

Einigung in den nächsten Tagen

Landesholding und Land dürften bei der Suche in finalen Gesprächen sein. „Nachdem es intensive Vorgespräche mit mehreren Interessenten gegeben hat, konzentrieren sich die Verhandlungen nun seit einigen Wochen auf einen Bewerber. Schon in den nächsten Tagen könnte es eine Einigung geben“, wird auf Nachfrage der „Krone“ mitgeteilt.