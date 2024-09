Innsbruck ist Salzburg schon um Jahre voraus

Ein gutes GWR sei der Schlüssel, wie auch digitale Pläne, die die Arbeit um vieles beschleunigen und einfacher machen. Wenn Salzburg einen ähnlichen Weg wie Innsbruck einschlagen will, sollten zu Beginn drei bis vier Personen in der Abteilung ausreichen, um einiges erreichen zu können. In Innsbruck arbeiten mittlerweile drei Leute nur an den Bereinigungen. Hirsch ist überzeugt, dass die Daten bereits eine hohe Qualität haben. „Wir kennen etwa auch die Über- oder Unterbelegung oder ob eine 80-Jährige in einer 100 Quadratmeter-Wohnung ist“, sagt der Tiroler, der sein Wissen auch gerne weitergibt. „Umso mehr Austausch es gibt, desto einfacher ist es, Maßnahmen zu setzen“, so Hirsch. Wien und Graz haben sich schon vor Ort ein Bild gemacht und angefangen ähnliche Modelle umzusetzen.