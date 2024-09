Strategien gegen Wohnungsleerstand gesucht

Die Stadt arbeite bei der Vorschreibung der Leerstandsabgabe mit den Meldedaten und dem Wohnungsregister. Das Problem: Bei großen mehrgeschoßigen Wohngebäuden mit dutzenden Parteien fehle in den Meldedaten oft die Top- oder Tür-Nummer. „Wenn einer Wohnung darum kein Bewohner zugeordnet werden kann, gilt die Wohnung als Leerstand“, so Dankl. Und das treffe auf rund 24.000 Adressen zu – was weit mehr als einem Viertel aller Wohnungen in der Stadt entspricht. Es gelte darum eine Strategie zu entwickeln, wie man das klären könne.