Spekulanten lachen über Salzburgs Leerstandsabgabe

Eine Anfrage von Vincent Pultar (SPÖ) beim Abgabeamt der Stadt Salzburg, das zum Büro des scheidenden Bürgermeisters Harald Preuner gehört, hat unlängst die Zahl 35 ans Tageslicht befördert. 35 – so viele so genannte Abgabeerklärungen sind in der Stadt eingetrudelt. Das sind quasi Selbstanzeigen von Wohnungseigentümern, deren Immobilien leer stehen, für die laut Gesetz von 1. Jänner 2023 die Leerstandsabgabe zu entrichten wäre.