ÖSV-Abfahrer erklärt Rücktritt vom Rücktritt

Am Mittwochnachmittag – rund acht Monate später – sorgte Neumayer für die nächste Riesenüberraschung: Er erklärte seinen Rücktritt vom Rücktritt. „Nach einer intensiven Zeit des Nachdenkens habe ich entschieden: Ich bin noch nicht bereit, den Skisport loszulassen“, schrieb der 32-Jährige in einem Beitrag in den Sozialen Netzwerken. Und weiter: „Es gibt einfach noch so viel, das ich bei den Rennen zeigen möchte, und ich starte mit Vollgas in eine neue Rennsaison.“