Kogler legt nach über 14 Jahren sein Amt zurück

Den Wechsel an der Spitze des Ortes gab die ÖVP Graz-Umgebung am Mittwochnachmittag bekannt. „Hannes Kogler hatte seinen Rückzug schön länger geplant, aber nach den Unwetterereignissen, die die Gemeinde Sankt Radegund schwer trafen, stand Krisenbewältigung an oberster Stelle“, heißt es.