Villeneuve ätzt: „Verstappen kämpft nicht hart!“

Götterdämmerung in der Formel 1, Abschied von der bisherigen Hackordnung in der Königsklasse des Motorsports, keine Titelverteidigung für Red Bull Racing und Max Verstappen? Ja, es scheint in die Richtung zu gehen! Und nach Meinung von Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve, der inzwischen als Experte für „Sky“ agiert, liegt das nicht nur an der Schwäche des austro-britischen Rennstalls, sondern auch an Verstappen. In Baku sorgte die Leistung des Niederländers beim Kanadier nämlich für Stirnrunzeln und Enttäuschung, denn: „Er kämpft nicht sonderlich hart!“