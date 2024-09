Marko: „DAS hat das Rennen von Max ruiniert!“

Apropos „Worst Case“: In der Konstrukteurswertung der Formel-1-Weltmeisterschaft ist dieser bereits eingetreten, indem McLaren an Red Bull mit 476 gegenüber 456 Punkten vorbeiziehen konnte. In der Fahrer-Wertung führt Verstappen allerdings noch – mit 313 zu 254 Punkten vor McLaren-Mann Lando Norris, Tendenz fallend ...