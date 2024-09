ÖTV-Youngster scheitert in Bad Waltersdorf früh

Nachdem der Harder Joel Schwärzler vor zwei Wochen beim ATP Challenger Tulln (NÖ) gegen den Russen Ivan Gakhov nach hartem Kampf bereits in Runde eins mit 7:6 (2) 4:6, 3:6 gescheiterte war, erwischte es den 18-Jährigen am Dienstag auch beim Challenger in Bad Waltersdorf (St) bereits in der Auftaktrunde.