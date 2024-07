Ab 12.30 Uhr LIVE: Schwärzler gegen Seyboth Wild

Ofner: Nie wirklich schmerzfrei

Apropos Schritte: Die kann Österreichs Top-Mann Sebastian Ofner wieder besser machen. „Auch wenn nicht hundertprozentig schmerzfrei – was ich auch nach der Operation nie war!“ In Hamburg vergangene Woche musste „Ofi“ aufgeben, nun hängt er im Sportpark am Fuße des Hahnenkamms oft am Strom oder Laser, oder versucht die Fersenprobleme an beiden Beinen (!) mit Magnetresonanz in den Griff zu bekommen.