Wie der zweitreichste Mensch uns überwachen will

Was in autoritär regierten Ländern wie China bereits üblich ist, könnte laut Oracle-Gründer Larry Ellison bald auch in demokratischen Staaten Einzug feiern: eine Ära der Massenüberwachung durch KI, in der sich Bürger nur noch von ihrer „besten Seite“ zeigen. Der 80-jährige Multimilliardär will jedenfalls seinen Beitrag dazu leisten.