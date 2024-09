Berg- und Raftingtouren trotz Neuschnee und Sturm

Bereits am Samstag brach ein 59-jähriger Deutscher in Mitterberg-St. Martin am Grimming in Richtung Prentner Berg auf. Im nassen und verschneiten Gelände verirrte er sich, kam zu Sturz und verletzte sich. Gegen 18 Uhr alarmierte er selbst die Bergrettung. Die Alpinpolizei Liezen und 19 Mitglieder der Bergrettung Gröbming stiegen in der Folge auf etwa 1100 Meter Höhe auf und brachten den unterkühlten Mann zurück ins Tal.