Bitter! Beide Ländle-Klubs verpassen Cup-Aufstieg

„Wir haben uns die Gegentore selbst geschossen“, resümierte ein ratloser Bernhard Summer. Der Trainer musste mit ansehen, wie die Gastgeberinnen – die zuletzt siebenmal in Serie gegen Altach verloren hatten – in der 22. Minute durch Krassnig in Front gingen. Acht Minuten später führte ein zu kurzer Rückpass zu einem Elfmeter – ein Geschenk, das Orkic dankend für die Bergheimerinnen annahm.