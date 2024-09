Straßensperre ignoriert: Lenker blieb stecken

„Es gibt eine Entspannung, aber noch keine Entwarnung“, so kann man die Auskunft vom hydrografischen Dienst in Bezug auf die größeren Gewässer in Oberösterreich am Sonntagvormittag zusammenfassen. „Die Donau in Mauthausen hat die Alarmstufe 1 mit 6,80 Meter überschritten. Hat aber jetzt den Scheitelpunkt erreicht. In Grein wird mit dem Erreichen des Scheitels in der Nacht auf Montag gegen Mitternacht gerechnet“, schildert Thomas Peneder vom hydrografischen Dienst des Landes. Landesweit gibt es an mehreren, kleineren Gewässern eine Wasserführung im Bereich eines 30-jährlichen Ereignisses.