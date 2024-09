Menschenrechtskonvention für Hofer nicht zeitgemäß

Hofer: Bei „Volkskanzler“ Wähler am Wort

Dementsprechend verteidigt Hofer auch den im Wahlkampf bemühten Begriff einer „Festung Österreich“ und: „Bei einer Festung ist das Besondere, dass man eine Zugbrücke herunterlassen kann. Und dass man selbst entscheidet, wer über diese Zugbrücke geht.“ Auch der „Volkskanzler“, der Kickl sein will, soll von harmloser Natur sein. „Es ist eben die wesentliche Aussage, dass zuerst die Wähler und Wählerinnen am Wort sind. In allen Bereichen der Demokratie. Und dann die Politik auch diesem Willen zu folgen hat.“