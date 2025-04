Dragovic-Ausraster! „Das darf ihm nicht passieren“

Riesengroß war der Frust bei Aleksandar Dragovic. Der Abwehrchef teilte verbal gegen Schiedsrichter Sebastian Gishamer aus, sah die Rote Karte und fehlt damit zumindest am Sonntag gegen den WAC. „Er weiß natürlich selbst am besten, dass das sehr, sehr unglücklich ist, er viel zu emotional war. Das darf einem Routinier wie ihm nicht passieren“, so Trainer Stephan Helm im Sky-Interview. Gegen die Cup-Finalisten aus Wolfsberg muss auch Dominik Fitz aufgrund einer Gelb-Sperre passen.