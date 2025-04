Schaub: „Wir wissen, dass  wir es drauf haben“

Ursachenforschung in Hütteldorf! Das 0:2 gegen Salzburg wurde bis ins kleinste Detail analysiert. Rapid tritt am Stand, will morgen in Graz endlich in der Bundesliga-Meistergruppe ankommen. Dafür braucht es Führungsspieler, die die verunsicherten Kollegen pushen, mitziehen, leiten. Louis Schaub wäre aufgrund seiner Erfahrung ein Kandidat. Der 30-Jährige ist nach Matthias Seidl auch der zweite Kapitän. Aber auch er kämpft mit der Konstanz...