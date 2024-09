Teure Parkfalle: 170 Euro Strafe nur fürs Umdrehen

Zahlreiche Autofahrer tappten schon in diese teure Parkfalle in Grünburg! Denn bereits mehrere Betroffene mussten hier 170 Euro bezahlen, teilweise nur, weil sie umgedreht hatten oder in einer Notsituation steckten. Die „Krone“ hat sich einige der Fälle erzählen lassen. Das Unternehmen will sich nicht dazu äußern.