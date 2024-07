170 Euro Strafe für eine Minute zu langes Parken

Der Reihe nach: Die beiden Leondinger Daniel Z. und Michael R. waren am 30. April in einer Gastro-Einrichtung im Astener Einkaufszentrum. Dessen Parkplatz erfasst seit 2023 Kennzeichen automatisch. Damit konnte man seither nachts erfolgreich unerwünschte Gäste wie Drogendealer fernhalten. Untertags sind vier Stunden Halten kostenlos. Möchte man länger gratis parken, kann man das Kennzeichen in den Lokalen im Frunpark dafür freischalten.