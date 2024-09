Darum hat Sturm noch ein Hühnchen zu rupfen!

In der Nations League wurde Wüthrich beim 0:2 in Dänemark nach 53 Minuten eingewechselt, beim 1:4 gegen Spanien stand er sogar in der Startelf der Eidgenossen. „Vielleicht hat mir Teamchef Murat Yakin damit zeigen wollen, dass er beim Debüt mit mir zufrieden war. Mich hat es schon sehr mit Stolz erfüllt, für das Land aufzulaufen, in dem man geboren worden ist. Es war ein Highlight in dieser Woche.“ Einziger Wermutstropfen: „Seit ich im April erstmals Papa geworden bin, war ich noch nie so lange von zuhause weg.“