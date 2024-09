„Jede Kuh hat ihren ganz eigenen Charakter“

Maximal 24 Stunden zuvor angekündigt

Der nächste Weg führt ihn in den Melkbereich und in den Milchlagerraum. „Alle zwei Tage wird die Milch abgeholt und in die Molkerei gebracht“, erklärt Landwirt Christian Greinöcker. Zum Abschluss steht die Dokumentenprüfung am Programm. „Da geht es darum, ob die gelieferten Futtermittel auch wirklich gentechnikfrei sind und die Viehverkehrsscheine werden angeschaut“, so Fröschl. Im Schnitt dauert die jährliche Inspektion ein bis eineinhalb Stunden und wird maximal 24 Stunden im Vorhinein angekündigt. Im Verdachtsfall kann der Kontrolleur aber auch unangekündigt am Bauernhof vorbeischauen. In diesem Fall ist das nicht nötig, wurden keine Beanspruchungen gefunden.