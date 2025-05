Kletterer erlitt bei Sturz in Steig offenen Bruch

Vom Hubschrauber geborgen

Dabei rutschte der 33-jährige Linzer am Felsen aus und stürzte ca. vier bis fünf Meter in das Stahlseil und wurde schwer verletzt. Sein Freund setzte daraufhin einen Notruf ab. Der Verletzte wurde in der Folge von der Besatzung des Notarzthubschraubers „Martin 3“ mittels Taubergung aus dem Klettersteig gerettet und ins Spital nach Kirchdorf/Krems geflogen.