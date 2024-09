Einsatzkräfte durch Regen weiter gefordert

In vielen Flachgauer Gemeinden mussten die Feuerwehren ausrücken um Keller auszupumpen oder den Hochwasserschutz aufzubauen. In Obertrum war der Schutz bereits am Vormittag installiert. In Thalgau bereiteten die Floriani zahlreiche Sandsäcke vor, um im Notfall schnell reagieren zu können.