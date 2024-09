Musk macht Swift öffentlich grausiges Angebot

Swift für „talentierte Anführerin“ Harris

Swift will bei der US-Präsidentenwahl aus bestimmten Gründen für die Demokratin Kamala Harris stimmen. Harris sei eine „talentierte Anführerin“ und setze sich für Rechte und Anliegen ein, für die es eine „Kriegerin“ brauche, schrieb Swift am Dienstagabend in einem kurz nach dem Ende der TV-Debatte der Vizepräsidentin mit Ex-Präsident Donald Trump veröffentlichten Instagram-Post. „Ich werde meine Stimme bei der Präsidentenwahl für Kamala Harris und Tim Walz abgeben“, so Swift.