„Die Wiener Kaiser Wiesn bietet Gaudi für jeden!“

Für jeden Geschmack der passende Wiesn-Ort

Das Festgelände ist in drei Zelte und mehrere Almen aufgeteilt, die für jeden Geschmack den passenden Ort bieten – von rustikaler Blasmusik bis zu Schlagernächten ist alles dabei. In den drei Festzelten sorgen an jedem Abend Österreichs beste Live-Acts, wie Desperate Brasswives, die Lauser, Mountain Crew, Wir sind SPITZE, BEngelS reloaded, Dirndl Rocker, BÄÄM&Brass, Südsteirer, die Eiersparer, Wildbach, the Vitamines, nordwand., Grabenland Buam uvm. für ultimative Wiesn-Stimmung.