Winter-Frühstart sorgt für Probleme auf Straßen

Vom Hochsommer in den Winter – und das binnen weniger Tage. Irgendwie scheint der Wettergott aktuell auf eine Jahreszeit vergessen zu haben. Zumindest in der Obersteiermark wähnen sich viele heute beim Blick aus dem Fenster schon im Winter. Im Enns- oder auch im Murtal kann es mitunter bis in die Täler hinunter schneien. Von der Schladminger Planai bis zur Turracher Höhe, präsentieren sich die Skiberge tiefverschneit.