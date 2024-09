Schnee schon bis ins Tal, Ketten auf Passstraßen

Am Arlberg brauchte es in den frühen Morgenstunden Winterausrüstung. Diese war zunächst auf der Timmelsjoch Hochalpenstraße immer noch nötig. „Winterreifen oder Schneeketten erforderlich“, hieß es vonseiten des ÖAMTC. Schneekettenpflicht herrschte indes auf der Defereggentalstraße (L25) zwischen St. Jakob in Defereggen und dem Staller Sattel und kurzzeitig auch am Hahntennjoch.