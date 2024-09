Ein Meter Schnee am Berg: Erste Lawinenwarnungen

Erst noch Temperaturen von 30 Grad und mehr, jetzt die ersten Warnungen vor Lawinen. Oder: Von der Badehose direkt zu den Tourenski. In Tirol könnten am Wochenende schon die ersten Wintersportler aktiv sein. Für Freitag und Samstag ist in Nordtirol Dauerregen prognostiziert. In der Höhe fällt bis zu einem Meter Schnee, die Schneefallgrenze liegt bei 700 Metern.