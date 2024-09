Ab 80 km/h können die Autoreifen „aufschwimmen“

Acht Fahrtechnik-Zentren in Österreich

Wie so oft im Leben gilt auch beim Autofahren: Auf die richtige Vorbereitung kommt es an. Wer das Fahren unter schwierigen Verhältnissen trainiert, weiß im Ernstfall rasch und richtig zu reagieren und ist somit sicherer unterwegs. Deshalb ist ein Fahrtechniktraining in einem der acht ÖAMTC Fahrtechnik Zentren in ganz Österreich die ideale Vorbereitung – auch für bereits erfahrene Fahrer:innen. Von bewässerten Strecken auf speziellem Asphalt bis hin zur zufallsgesteuerten Schleuderplatte bieten die Fahrtechnik Zentren eine einzigartige Infrastruktur zum Trainieren des Fahrverhaltens.