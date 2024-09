Hecken mit Wildfrüchten als Genuss alle

Ganz nebenbei erhöht sich durch’s Anlocken der Bestäuber auch der Ernteertrag in Ihrem Gemüse- und Obstgarten! Worauf warten Sie also noch? Lassen Sie es summen und brummen in Ihrem Garten! Welche Sträucher passen gut in eine Heckenpflanzung? Der Hollerbusch sollte in keinem „Hausgarten“ fehlen. Laut einem alten „Gartenmythos“ fungiert er nämlich als Beschützer für Haus und Garten! Darüber hinaus eignen sich auch Felsenbirne, Weißdorn, Dirndlstrauch (Kornelkirsche), Schlehe, gewöhnlicher Schneeball, Heckenkirsche, Apfelbeere, Sanddorn, Vogelbeere, Haselnuss, Quitte, Berberitze, Speierling oder Mispel sehr gut.