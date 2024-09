3000 Meter Hindernis im Visier

Da legte er sich bereits fest. „In der Hallen-Saison werde ich sicher auf den 1500 m bleiben. Da ist die Hallen-WM in Nanjing mein großes Ziel!“ Zudem will er versuchen, seinen 1500-m-Rekord in der Halle weiter zu drücken. Für die Freiluft-Saison hat er, für Außenstehende wohl überraschend, auch einen konkreten Plan: Neben den 1500 m will er auf die 3000 m Hindernis umsteigen. Warum auch nicht?„Ich muss aber sehen, wie ich mit der Technik zu Recht komme.“ Ansonsten hat er im Freien genug Optionen mit den 1500 m und „einer Jagd nach Rekorden“ auf anderen Strecken wie den 1000 m oder die Meile. „Ja, ich will so viele Rekorde wie möglich laufen!“ Natürlich ist auch die Freiluft-WM in Tokio ein Thema für Raphael Pallitsch.