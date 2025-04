Diagnose noch schlimmer: Clip zeigt Brignone-Sturz

Heftiger Überschlag

Die beste Rennläuferin der abgelaufenen Saison war zuvor in Val di Fassa schwer gestürzt und mit einem Hubschrauber ins Spital gebracht worden. Als Führende nach dem ersten Lauf blieb sie in der Entscheidung am Donnerstag bei einem Rechtsschwung am Tor hängen, verlor die Kontrolle, stürzte und überschlug sich dabei heftig, wie auf Filmaufnahmen (unten) zu sehen ist.