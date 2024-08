Pallitsch: „Rücksichtslos! Das war Kampfsport“

Raphael Pallitsch hatte keine Chance, aus seinem 1500-m-Vorlauf direkt in das Semifinale aufzusteigen. In seinem Heat belegte er zum Auftakt der Stadion-Leichtathletik in 3:38,20 den elften Platz, nur die ersten Sechs kamen weiter. So muss der Burgenländer in den Hoffnungslauf am Samstag.