Raptors verlieren ohne Jakob Pöltl gegen Portland

Einmal mehr ohne Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) gegen die Portland Trail Blazers verloren. Der Center aus Wien hatte beim 103:112 zum achten Mal in den vergangenen 15 Partien eine Pause erhalten. Die Kanadier handelten sich gegen Ende des dritten Viertels einen Rückstand ein, den sie nicht mehr wettmachen konnten.