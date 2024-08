Pallitsch: „Ganz ehrlich: Der Ofen war aus“

Raphael Pallitsch hat seinen Traum, bei den Spielen in Paris über 1500 m das Semifinale zu erreichen, leider verpasst. Der Burgenländer belegte in seinem Hoffnungslauf in 3:39,32 den 13. Platz und schied damit aus. Die Top 3 der beiden Hoffnungsrunden erreichten jeweils das Semifinale am Montag.