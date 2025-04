Kuriositäten! Ein geschichtsträchtiges Finale

Eine Woche der Sensationen. Drittligist Bielefeld feierte das Pokal-Wunder gegen Double-Sieger Leverkusen, 200.000 (!) Fans der Überraschungstruppe hoffen auf Tickets für das Endspiel am 24. Mai in Berlin. Am 10. April startet der Vorverkauf, aber im Internet werden bereits VIP-Pässe angeboten. Um bis zu 3000 Euro pro Karte …