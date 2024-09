Buchinger: „Sieht scheiße aus, schmeckt aber gut!“

Michael Buchinger: Weil es schon sehr viele Kochbücher gibt, aber noch keines von mir. Ich möchte einfach jeden Markt ein bissi infiltrieren (schmunzelt). Man muss schon sagen, ich habe sehr viele Kochbücher – wie wir alle wahrscheinlich. Die sind dann in etwa so: Ich stehe in der Früh auf und ich koche gleich als erstes Breakfast-Tacos. Aber das stimmt ja nicht. Wenn ich früh aufstehe, mach‘ ich mir maximal ein Joghurt auf und sonst nix. Deshalb wollte ich ein sehr authentisches Kochbuch machen – in dem ich Dinge so zeige, wie sie sind. Vielleicht kann sich da jemand etwas rauspicken, es soll aber vor allem lustig sein.