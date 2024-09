Telefon-Betrügern soll der Stecker gezogen werden

Neue Masche

Mit den heimischen Nummern wollen die Kriminellen Vertrauen erwecken und ihren Opfern so sensible Daten entlocken. Größerer Schaden ist dadurch in OÖ aber nicht bekannt. Die Masche – „Spoofing“ genannt – boomt jedoch: Im Jänner wurden bei der Regulierungsbehörde RTR österreichweit 257 Fälle von Missbrauch der eigenen Rufnummer gemeldet, im August waren es schon 1533. Die Dunkelziffer dürfte noch viel höher sein.