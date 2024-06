Golling feiert Aus der Baustelle mit großem Fest

In Golling geht man noch einen Schritt weiter. Dort gibt es zum Aus der Baustelle – und damit wohl auch dem Ende des massiven Verkehrskollaps – ein großes Fest. Das Motto „Licht am Ende des Tunnels.“ Ortschef Martin Dietrich (SPÖ): „Das haben wir uns nach dem Ganzen echt verdient. Wir starten um 15 Uhr, es geht sicherlich bis spät in die Nacht“, grinst er.