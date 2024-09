Hundeerziehung: Augen auf bei der Trainerwahl

Nein zu Gewalt

Methoden wie diese zielen darauf ab, unerwünschtes Verhalten durch ein für den Hund unangenehmes Erlebnis zu ändern. Doch aktuelle Studien zeigen, dass Hunde die emotionale Kompetenz eines zweijährigen Kleinkindes besitzen. Wer sich in diesem Fall also mit einer „gsunden Watschen“ behilft, an dem scheinen gewaltfreie und nachhaltige Erziehung in allen Bereichen spurlos vorübergegangen zu sein.