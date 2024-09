Verschwörung auf See um ein WLAN namens „Stinky“

Internet via Satellit in die entlegensten Winkel dieser Erde zu bringen – der Dienst Starlink des Elon Musk gehörenden Weltraumunternehmens SpaceX macht es möglich, selbst auf hoher See. Ein Umstand, den sich Offiziere der US-Navy zunutze machen wollten. Krone+ über eine kuriose Verschwörung um ein WLAN namens „Stinky“.