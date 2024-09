Ungesicherte Kletterin stürzt 100 Meter in den Tod

Das Unglück ereignete sich am Samstagnachmittag in Walchsee im Tiroler Bezirk Kufstein. Gegen 14.30 Uhr stiegen die beiden Frauen im Alter von 29 und 48 Jahren in den schwierigen Klettersteig namens „Bergkamerad“ ein. Laut Polizei seien die Freundinnen mit Hüftgurt, Klettersteigset, Helm, Handschuhen und Zustiegsschuhen ausgerüstet gewesen.