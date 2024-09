Sommertag forderte verletzte Motorradfahrer

Ein 20-Jähriger aus St. Oswald (NÖ) lenkte am Samstag gegen15 Uhr seinen Pkw auf der L1437 Spitzhofstraße von Waldhausen im Strudengau kommend in Fahrtrichtung St. Oswald. Zur selben Zeit fuhr ein 16-Jähriger aus Gulling mit seinem Moped auf dem Güterweg Spitzhof von Nöchling kommend in Fahrtrichtung Waldhausen im Strudengau. Bei der Kreuzung mit der L1437 bog er links ab und kollidierte dabei mit dem Pkw des 20-Jährigen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Amstetten geflogen.