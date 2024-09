Ein Schlag ins Glück, einer ins Gesicht

32 Teilnehmer um 2 Tickets

An sportlichen Highlights fehlte es bislang dennoch nicht. So lieferten sich am Donnestag der Deutsche Marvin Möller und der Engländer Jan Choinski einen fast dreiständigen Kampf um den Einzug ins Viertelfinale. Der wahre Höhepunkt für viele Tennisfans war aber die One Shot Challenge, die vom SPORTLAND NÖ ausgetragen wurde. 32 Teilnehmer traten im Turnierraster gegeneinander an. Gespielt wurde auf einen gewonnenen Punkt. Eine reine Nervensache, wie auch die „Krone“ zu spüren bekam ...