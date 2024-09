Jede Schule bekommt jetzt einen Polizisten

Am Montag geht´s für 199.742 Schüler und 21.416 Lehrer in Oberösterreich wieder oder erstmals in die Klassen. Neben dem Pädagogenmangel – es gibt sogar am ersten Schultag Bewerbungsgespräche – gibt´s immer öfter ein Gewaltproblem an den den Schulen. Daher wird ab heuer ein Polizei-Ansprechpartner pro Bildungseinrichtung abgestellt.