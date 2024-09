„Paolo Conte alla Scala“: Musikikone in der Oper

Verwoben mit Interviews und Gesprächen aus dem halben Jahrhundert seiner Karriere, gerät diese klassische Doku ganz ohne Spielereien zu einem akustisch-philosophischen Einblick in die Vita des immer ein wenig melancholisch wirkenden Italieners, dessen komplexe Texte an Hirn und Herz rühren und der uns an einem schönen Gedanken teilhaben lässt: „Jede Kunst möchte Musik sein!“ Ein unwiederbringliches Erlebnis – und Vermächtnis nach Noten. Regie führte Giorgio Testi.