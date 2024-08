„Was ist schon normal?“ – Ein Roadmovie mit Herz

Paulo und sein Vater flüchten nach einem Raubüberfall in einen Reisebus voller junger Erwachsener mit Behinderung und geben sich als Mitreisende aus. Was als Flucht beginnt, entwickelt sich zu einem herzlichen Abenteuer voller Freundschaft und Humor. „Was ist schon normal?“ ist Frankreichs Blockbuster-Komödie des Jahres und die „Krone“ verlost Kinogutscheine & mehr für den österreichischen Kinostart am 5. September.