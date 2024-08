Austro-Film „Pfau“ feiert in Venedig Weltpremiere

Begonnen habe alles mit Kurzfilmen auf dem Heimweg von der Schule, wie Bernhard Wenger der „Krone“ erzählt. Es war eigentlich das Interesse am Schauspiel, das sein Antrieb war, doch nach und nach zog es Wenger hinter die Kamera. Selbst Geschichten erschaffen zu können sei es, was ihn wirklich interessiere. Das tut der Regisseur mit Salzburger Wurzeln nun erstmals in Spielfilmlänge, mit einem namhaften, großen Cast – wie Albrecht Schuch, Julia Franz Richter oder Branko Samarovski, um nur einige zu nennen – und einer Weltpremiere im Rahmen der Filmfestspiele in Venedig. Der Sprung von Kurz- zu Langfilmen war ein großer, aber kein unvertrauter. „Ich habe eine Riesenfreude, dass ich diesen Film so machen konnte, weil es ist doch ein sehr großes Projekt ist, mit einem riesigen und wunderbaren Cast. Und natürlich ist das Projekt größer, als alles andere, was ich bis jetzt gemacht habe. Allerdings hat sich für mich beim Dreh und über die ganze Produktion hinweg gezeigt, dass es sehr ähnlich ist, wie das Filmemachen davor, nur in einem viel größeren Maßstab.“